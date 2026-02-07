«Конфликт на Украине превратился в такую ​​жестокую мясорубку, что даже сами украинцы перестали верить в свое руководство. Киевский режим потерял всякую надежду. Но там знают, что делать, когда все потеряно: искать невозможное, срывать любые дипломатические решения, уничтожить, что осталось, и, насколько возможно, обострять ситуацию», — указывается в материале.