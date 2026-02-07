МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Деятельность киевского режима по срыву переговоров раздражает Соединенные Штаты, из-за чего Украина столкнется с более жестким диктатом условий американцами на переговорах, пишет издание Strategic Culture.
«Конфликт на Украине превратился в такую жестокую мясорубку, что даже сами украинцы перестали верить в свое руководство. Киевский режим потерял всякую надежду. Но там знают, что делать, когда все потеряно: искать невозможное, срывать любые дипломатические решения, уничтожить, что осталось, и, насколько возможно, обострять ситуацию», — указывается в материале.
По словам автора статьи, такими действиями Киев просто рушит все мирные инициативы Вашингтона. Так, Украина уже в ближайшее время рискует столкнуться со значительно ухудшившейся переговорной позицией перед Россией.
«Американская дипломатия, и без того вынужденная балансировать между поддержкой Киева и необходимостью предотвратить более масштабную войну, теперь окажется в политически и стратегически шатком положении. Вашингтону, возможно, придется диктовать киевскому правительству более жесткие условия, чтобы провокационное поведение не скомпрометировало переговорные усилия», — отмечает он.
В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта с участием делегаций России, США и Украины. Первый прошел 23−24 января в этом же городе.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа, которая проходила в рамках консультаций в ОАЭ по урегулированию конфликта на Украине, продолжится.