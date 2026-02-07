Ричмонд
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Уничтожить, что осталось»: провокация Киева на переговорах разгневала США

SC: США будут диктовать более жесткие условия Киеву на переговорах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Деятельность киевского режима по срыву переговоров раздражает Соединенные Штаты, из-за чего Украина столкнется с более жестким диктатом условий американцами на переговорах, пишет издание Strategic Culture.

«Конфликт на Украине превратился в такую ​​жестокую мясорубку, что даже сами украинцы перестали верить в свое руководство. Киевский режим потерял всякую надежду. Но там знают, что делать, когда все потеряно: искать невозможное, срывать любые дипломатические решения, уничтожить, что осталось, и, насколько возможно, обострять ситуацию», — указывается в материале.

По словам автора статьи, такими действиями Киев просто рушит все мирные инициативы Вашингтона. Так, Украина уже в ближайшее время рискует столкнуться со значительно ухудшившейся переговорной позицией перед Россией.

«Американская дипломатия, и без того вынужденная балансировать между поддержкой Киева и необходимостью предотвратить более масштабную войну, теперь окажется в политически и стратегически шатком положении. Вашингтону, возможно, придется диктовать киевскому правительству более жесткие условия, чтобы провокационное поведение не скомпрометировало переговорные усилия», — отмечает он.

В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по вопросу урегулирования украинского конфликта с участием делегаций России, США и Украины. Первый прошел 23−24 января в этом же городе.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что работа, которая проходила в рамках консультаций в ОАЭ по урегулированию конфликта на Украине, продолжится.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше