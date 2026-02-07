Министр ВМС США Фелан числился пассажиром самолета Эпштейна

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Министр ВМС США Джон Фелан в 2006 году, будучи бизнесменом, фигурировал в списке пассажиров частного самолёта скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, выяснило РИА Новости, изучив опубликованные по делу документы.
Согласно документу, Фелан фигурировал в списке пассажиров частного самолёта Джеффри Эпштейна Boeing 727 от 3 марта 2006 года. Рейс вылетел из аэропорта Лутон в Лондоне и направлялся в Нью-Йорк.
Всего на борту в тот день находились 13 пассажиров, включая самого Эпштейна, при этом имена шести человек в списке скрыты.
На борту также находился и Жан-Люк Брунель, французский модельный агент и близкий соратник Эпштейна, обвинявшийся в сексуальном насилии над несовершеннолетними и найденный мёртвым в тюремной камере в 2022 году. Также в списке был Джимми Кейн, тогдашний глава инвестиционной компании Bear Stearns.
Дональд Трамп впервые объявил о выдвижении Фелана на пост министра ВМС США 27 ноября 2024 года, а 25 марта 2025 года он был официально приведён к присяге как 79-й министр ведомства.
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
До перехода на государственную службу во второй администрации Дональда Трампа Фелан занимался инвестициями и управлением капиталом, включая в компаниях MSD Capital и Rugger Management.