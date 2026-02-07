Брат Эпштейна Марк заявил об убийстве финансиста по приказу Трампа

Отправитель письма назвал причину убийства — Эпштейн собирался «назвать имена» причастных к его деятельности людей.
«Джеффри Эпштейн был убит в своей тюремной камере. У меня есть все основания полагать, что он был убит, потому что собирался назвать имена. Я считаю, что президент Трамп санкционировал это убийство», — говорится в сообщении от 22 февраля 2023 года.
Ранее из рассекреченных документов Минюста США стало известно, что финансист якобы познакомил Дональда Трампа с Меланией. Среди материалов есть показания от неназванной бывшей сотрудницы Эпштейна. Она передала их ФБР 12 июля 2019 года — всего через семь дней после ареста финансиста.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.