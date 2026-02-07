Ричмонд
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брат Эпштейна Марк заявил об убийстве финансиста по приказу Трампа

Брат Джеффри Эпштейна Марк обвинил президента США Дональда Трампа в организации убийства финансиста. Об этом сообщается в письме, которое Марк Эпштейн направил в ФБР. Документ оказался среди рассекреченных материалов по делу финансиста.

Отправитель письма назвал причину убийства — Эпштейн собирался «назвать имена» причастных к его деятельности людей.

«Джеффри Эпштейн был убит в своей тюремной камере. У меня есть все основания полагать, что он был убит, потому что собирался назвать имена. Я считаю, что президент Трамп санкционировал это убийство», — говорится в сообщении от 22 февраля 2023 года.

Ранее из рассекреченных документов Минюста США стало известно, что финансист якобы познакомил Дональда Трампа с Меланией. Среди материалов есть показания от неназванной бывшей сотрудницы Эпштейна. Она передала их ФБР 12 июля 2019 года — всего через семь дней после ареста финансиста.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше