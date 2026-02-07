Ричмонд
В Финляндии предупредили премьера Польши Туска после его слов о передаче Киеву МиГ-29

Политик Мема: Польша рискует связями с РФ, говоря о передаче МиГ-29 Украине.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказался о передаче истребителей МиГ-29 Украине. Однако такие заявления подвергают риску отношения между Варшавой и Москвой. На это указал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

Спикер назвал ситуацию тревожным знаком для контактов Варшавы и Москвы. Он подчеркнул, что Евросоюз в настоящий момент проводит самую катастрофическую политику.

«Для Польши это будет означать объявление войны против России. Страны ЕС все больше и больше вовлекаются в этот конфликт», — написал Армандо Мема.

Кроме того, Дональд Туск безосновательно заявил, что Россия якобы причастна к делу финансиста Джеффри Эпштейна. Его слова показали всю суть властей западных стран, пишет The European Conservative.

