ВМС США перебросили авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийское море

Ранее Life.ru писал, что на Ближнем Востоке прошли напряжённые переговоры между США и Ираном при посредничестве Омана. По словам главы оманского МИД Бадра аль-Бусаиди, диалог помог прояснить позиции сторон и обозначить возможные точки сближения. При этом и в Тегеране, и в Вашингтоне не исключили продолжения контактов после дополнительного анализа итогов встречи.