Ричмонд
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВМС США перебросили авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийское море

Ударная группа Военно-морских сил США с авианосцем «Авраам Линкольн» совершила переход в Аравийское море. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM).

Источник: Life.ru

В американском командовании уточнили, что авианосец действовал не в одиночку — в состав соединения вошли два судна снабжения и два катера береговой охраны. Над корабельной группой также выполняли полёты военные самолёты, обеспечивая сопровождение и контроль обстановки.

В CENTCOM подчеркнули, что переход авианосной группы является частью плановой оперативной деятельности ВМС США в регионе и проводится в рамках заранее утверждённых задач. Дополнительные цели манёвров при этом не раскрываются.

Ранее Life.ru писал, что на Ближнем Востоке прошли напряжённые переговоры между США и Ираном при посредничестве Омана. По словам главы оманского МИД Бадра аль-Бусаиди, диалог помог прояснить позиции сторон и обозначить возможные точки сближения. При этом и в Тегеране, и в Вашингтоне не исключили продолжения контактов после дополнительного анализа итогов встречи.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше