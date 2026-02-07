ВМС США перебросили авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийское море

В американском командовании уточнили, что авианосец действовал не в одиночку — в состав соединения вошли два судна снабжения и два катера береговой охраны. Над корабельной группой также выполняли полёты военные самолёты, обеспечивая сопровождение и контроль обстановки.
В CENTCOM подчеркнули, что переход авианосной группы является частью плановой оперативной деятельности ВМС США в регионе и проводится в рамках заранее утверждённых задач. Дополнительные цели манёвров при этом не раскрываются.
Ранее Life.ru писал, что на Ближнем Востоке прошли напряжённые переговоры между США и Ираном при посредничестве Омана. По словам главы оманского МИД Бадра аль-Бусаиди, диалог помог прояснить позиции сторон и обозначить возможные точки сближения. При этом и в Тегеране, и в Вашингтоне не исключили продолжения контактов после дополнительного анализа итогов встречи.
