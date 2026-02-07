Ричмонд
«Укрпочта» попала в скандал со школьницами в откровенных нарядах

«Укрпочта» попала в скандал со школьницами после раскрытия файлов Эпштейна.

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. «Укрпочта» угодила в скандал со школьницами в откровенных нарядах на фоне раскрытия документов по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна — служба в честь Дня всех влюбленных опубликовала фото, вызвавшие резонанс среди пользователей соцсетей, сообщает издание «Страна.ua».

«Укрпочта» попала в скандал из-за проекта ко Дню всех влюбленных… Как заявляют в компании, идея основана на ностальгии по школьным годам… Однако пользователи сети возмутились тем, что девочки-подростки на фото выглядят слишком «сексуализированными». Вспомнили и скандал с Эпштейном", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

По информации издания, в результате скандала «Укрпочте» пришлось удалить одну из публикаций, на которой была запечатлена школьница в мини-юбке.

Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш 30 января объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.

