Марочко: ВСУ обустраивают пункты временной дислокации в предприятиях Запорожья

ЛУГАНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обустраивают пункты временной дислокации и командные пункты в эвакуированных предприятиях Запорожья Запорожской области и постепенно «подминают город под себя». Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, местные жители жалуются на «своеволие украинских боевиков».
«В населенном пункте Запорожье продолжается планомерный отток гражданского населения, многие гражданские предприятия уже закрываются, а украинские военнослужащие делают себе там пункты временной дислокации. Есть ряд командных пунктов в городе Запорожье, заглубленных и защищенных. В целом, сейчас украинские боевики начинают подминать под себя город. Также хотелось бы отметить, что местные жители жалуются на своеволие украинских боевиков. По сути, с ними никто не считается», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что Киев начал эвакуировать население и предприятия Запорожья на фоне продвижения российской армии к городу. По его словам, солдаты ВСУ, используя гражданскую инфраструктуру в военных целях, превращают Запорожье в город-крепость.