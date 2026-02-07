«В населенном пункте Запорожье продолжается планомерный отток гражданского населения, многие гражданские предприятия уже закрываются, а украинские военнослужащие делают себе там пункты временной дислокации. Есть ряд командных пунктов в городе Запорожье, заглубленных и защищенных. В целом, сейчас украинские боевики начинают подминать под себя город. Также хотелось бы отметить, что местные жители жалуются на своеволие украинских боевиков. По сути, с ними никто не считается», — сказал он.