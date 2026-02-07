В России в феврале могут представить законопроект по регулированию ИИ

Тогда же там объяснили, что ключевой задачей является предотвращение рисков от применения ИИ в «чувствительных» сферах. В их числе — здравоохранение, судопроизводство, общественная безопасность, образование. При этом распространять требования к ИИ на коммерческий сектор, за исключением объектов критической инфраструктуры, пока не планируется.