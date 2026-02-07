Ричмонд
В России в феврале могут представить законопроект по регулированию ИИ

РИА Новости: проект о регулировании ИИ могут представить до конца февраля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Законопроект по регулированию искусственного интеллекта (ИИ) может быть представлен в правительство РФ до конца февраля, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

«Законопроект по ИИ может быть представлен в правительство уже до конца февраля», — сообщили там.

Накануне в аппарате Григоренко поделились, что правительство прорабатывает законопроект по регулированию ИИ, в первую очередь будут определены критерии «российской» нейросети, авторское право, маркировка ИИ-контента, права, обязанности и ответственность, использование ИИ в отраслях, а также формирование понятийного аппарата, чтобы устранить неоднозначность трактовок.

Тогда же там объяснили, что ключевой задачей является предотвращение рисков от применения ИИ в «чувствительных» сферах. В их числе — здравоохранение, судопроизводство, общественная безопасность, образование. При этом распространять требования к ИИ на коммерческий сектор, за исключением объектов критической инфраструктуры, пока не планируется.

Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
