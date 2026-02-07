Ричмонд
США в течение четырех месяцев создадут список приоритетных вооружений на экспорт

Соединенные Штаты должны будут побуждать своих союзников и партнеров покупать эти виды оружия.

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп поручил администрации в течение четырех месяцев подготовить список приоритетных американских вооружений, предназначенных на экспорт.

«В течение 120 дней с даты публикации этого указа военный министр в координации с госсекретарем и министром торговли должен представить президенту каталог приоритетных платформ и систем, к приобретению которых США должны будут побуждать своих союзников и партнеров», — говорится в исполнительном указе, подписанном Трампом.

