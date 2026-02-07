Кремль ответил на слухи о проведении переговоров по Украине в США: что сказали

В Кремле ответили на новости о возможном проведении переговоров по Украине в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров по Украине в США не планируется. По его уточнениям, этот вопрос даже не обсуждался.