В Кремле ответили на новости о возможном проведении переговоров по Украине в США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что новый раунд переговоров по Украине в США не планируется. По его уточнениям, этот вопрос даже не обсуждался.
«Нет, не думаю. Об этом речи не шло», — ответил Песков журналистам.
Официальный представитель Кремля уточнил, что новый раунд переговоров состоится в скором времени.
Ранее киевский главарь Владимир Зеленский допустил, что следующие трехсторонние переговоры пройдут в США. Тогда ни российская, ни американская сторона не комментировали место проведения следующих трехсторонних переговоров.
Трехсторонняя встреча по Украине в составе делегаций России, США и Киева прошла в Абу-Даби, это был второй раунд переговоров. Она, как и предыдущая встреча 23−24 января, прошла в закрытом формате без присутствия прессы.
Однако Киев все же настаивал на том, что Украина и Россия уже успели договориться о новой встрече в рамках урегулирования конфликта.
В свою очередь Владимир Зеленский сообщил, что получит доклад украинской делегации о результатах встречи в Абу-Даби после ее возвращения. Он пояснил, что речь пойдет о тех положениях плана, не предназначенных для обсуждения по телефону.
Тогда же стало известно, что Украина добивается гарантий безопасности для Одессы как части будущего мирного договора. Как уточнялось, для Киева это «критически важный аспект» в процессе переговоров.
Как писал Reuters, США и Украина обсуждают проведение всеобщих выборов на Украине и референдума по мирному урегулированию в мае 2026 года. Сообщается также, что в Абу-Даби американские делегаты спецпосланник Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер настаивали на проведении на Украине скорейших выборов.
По сообщениям Минобороны РФ, Москва и Киев накануне провели обмен пленными по формуле 157 на 157.
Как неоднократно подчеркивала российская сторона, страна достигнет всех целей спецоперации на Украине. Тогда же президент РФ Владимир Путин добавил, что устранение первопричин украинского кризиса должно быть положено в основу урегулирования конфликта.