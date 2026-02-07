Ричмонд
В Египте при обрушении стены погибли четверо детей

В Египте при обрушении стены в монастыре погибли четверо детей.

КАИР, 7 фев — РИА Новости. Четверо детей погибли в результате обрушения стены на территории древнего монастыря в провинции Эль-Минья в центральной части Египта, сообщила газета Al Masry Al Youm.

«Четверо детей погибли, еще двое были госпитализированы в пятницу в результате обрушения внутренней стены одного из зданий древнего монастыря Абу-Фана», — говорится в сообщении газеты.

Как пишет газета, на посетителей монастыря упали строительные блоки и большие камни.

Считается, что коптский монастырь Абу-Фана был построен в IV веке. Он назван в честь святого Фаны, коптского отшельника.