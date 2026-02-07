Трамп заявил, что Индия прекратит закупки российской нефти

Ранее в феврале Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой Штаты будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. При этом Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. В сообщениях со стороны Индии этот пункт не упоминался.