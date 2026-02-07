Трамп заявил, что Индия прекратит закупки российской нефти

«Индия обязалась прекратить прямой или косвенный импорт российской нефти, заявила о намерении закупать энергетические продукты из США и недавно заключила с США рамочное соглашение о расширении оборонного сотрудничества на ближайшие 10 лет», — говорится в указе, опубликованном Белым домом в пятницу.
Ранее в феврале Трамп объявил о торговой сделке с Индией, в рамках которой Штаты будут взимать пониженную взаимную пошлину в 18%. При этом Трамп заявил, что Индия якобы согласилась отказаться от российской нефти и увеличить поставки из США. В сообщениях со стороны Индии этот пункт не упоминался.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду заявила об отсутствии оснований полагать, что Индия пересмотрела свой подход к сотрудничеству с РФ.