The Times: Британия перебросила истребители на Кипр из-за ситуации вокруг Ирана

Ранее газета The Guardian сообщила со ссылкой на оборонные источники, что Великобритания вряд ли окажет помощь США при возможном ударе по Ирану. При этом издание отметило, что ВВС Соединенного Королевства могут быть вовлечены в отражение ответного удара Ирана для защиты союзников на Ближнем Востоке.