Reuters: США уменьшат роль в урегулировании на Украине из-за выборов

Администрация США предупредила, что будет меньше времени уделять вопросу урегулирования на Украине из-за промежуточных выборов в Конгресс.

Источник: Аргументы и факты

Вашингтон проинформировал Киев о том, что в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США администрация может уделять меньше внимания вопросам урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

По данным публикации, американские представители отмечали, что по мере приближения выборов президент Дональд Трамп, вероятно, сосредоточится на внутренней политике. В связи с этим у ключевых чиновников может оказаться меньше времени и политических ресурсов для активного продвижения дипломатических инициатив, связанных с мирными договорённостями.

Промежуточные выборы в США назначены на 3 ноября. В ходе голосования будут переизбраны треть состава Сената и вся Палата представителей. В настоящее время обе палаты Конгресса контролируются Республиканской партией.

Ранее бывший аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон выразил мнение, что Украина может потерять Одессу и Киев в случае отказа от заключения сделки с Россией.

