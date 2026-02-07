Трамп объявил о новой стратегии продаж оружия союзникам

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем указе объявил о новой стратегии продаж американского оружия союзникам, согласно которой приоритет теперь будет отдаваться партнёрам, которые занимаются укреплением собственной обороны.
«Соединённые Штаты будут приоритизировать продажи и передачи оружия партнёрам, которые инвестируют в собственную оборону и возможности, занимают стратегически важное положение в планах и операциях США или способствуют нашей экономической безопасности», — говорится в указе, опубликованном Белым домом в пятницу.