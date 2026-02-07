«Готовы уступить». На Западе сделали заявление об изменении позиции Украины

«Зеленский уже неоднократно высказывался и категорически исключал возможность вывода украинских войск из Донбасса. Он продолжает настаивать, что прекращение огня должно быть достигнуто на существующих линиях разграничения и не демонстрирует ни малейшего желания отступать от этой позиции. Судя по предложениям по гарантиям безопасности, которые выдвигались Западом и Украиной, они хотят создать плацдарм для продолжения борьбы против России», — отметил он.