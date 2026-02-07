Итальянцы остались недовольны исполнением гимна на открытии Олимпийских игр

РИМ, 7 фев — РИА Новости. Итальянские пользователи социальной сети Facebook* остались недовольны исполнением национального гимна Италии на церемонии открытия XXV зимних Олимпийских игр.
Большой чести удостоилась поп-певица Лаура Паузини. Гимн «Братья Италии» она исполнила в экспрессивной манере, но более медленном темпе, чем это обычно принято.
«Она умеет только орать» — пишет один из пользователей в комментарии к посту новостного портала Rainews.
«Паузини растерзала национальный гимн», «Какое разочарование», «Да кто так поет», «Какая Паузини, вы что?», говорится в следующих заметках.
Критики также удостоились комментаторы церемонии, которым в вину ставится чрезмерная болтливость и громкие голоса, не давшие зрителям полностью насладиться масштабным мероприятием. «Что нам нужно сделать, чтобы заставить замолчать комментаторов? Они раздражающие и навязчивые», — написал один из зрителей.
Олимпийские игры проходят с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Приглашения для участия в соревнованиях в нейтральном статусе получили и приняли 13 российских спортсменов.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.