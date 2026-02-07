Словакия и Венгрия оспорят в суде запрет ЕС на импорт российского газа

По его словам, обе страны проголосовали против этого решения в Совете ЕС и считают, что оно нарушает ключевые принципы союза, такие как субсидиарность и пропорциональность, поскольку энергетика остаётся в национальной компетенции. Иски будут поданы отдельно, но юридические действия координируются.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее назвал запрет «энергетическим самоубийством». Гашпар подчеркнул, что Братислава не намерена принимать новые правила и будет бороться за их отмену в суде совместно с Будапештом, действуя в рамках европейского права.
Напомним, Европейский союз окончательно утвердил введение запрета на поставки российского природного газа по трубопроводам с 30 сентября 2027 года, а на импорт сжиженного природного газа (СПГ) — с 1 января того же года. Эксперты сомневаются в беспристрастности решения, считая его политически ангажированным.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.