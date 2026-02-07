Стало известно, когда освободят всех политзаключенных в Венесуэле

«Во вторник, мы должны провести второе обсуждение, и он будет окончательно утвержден. Как только закон будет одобрен в тот же день, всех освободят… В следующий вторник, самое позднее к пятнице, все будут на свободе», — сказал Родригес во время визита в центр содержания под стражей Национальной боливарианской полиции Зона 7 в районе Болеита в Каракасе, запись его разговора с семьями арестантов опубликовало издание El Cooperante.