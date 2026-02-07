Reuters: Зеленский уверен в победе на выборах, несмотря на падение поддержки

При этом Reuters отмечает, что уровень поддержки Зеленского заметно снизился после начала конфликта в стране. Тем не менее, как утверждает тот же собеседник агентства, глава Украины якобы открыт к идее проведения выборов в ближайшем будущем, несмотря на сложную внутриполитическую и военную обстановку в стране.