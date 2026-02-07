Reuters: Зеленский уверен в победе на выборах, несмотря на падение поддержки

По словам источника, действующий глава государства не сомневается в собственных шансах.
«Зеленский… уверен, что он победит», — приводит агентство слова неназванного украинского чиновника.
При этом Reuters отмечает, что уровень поддержки Зеленского заметно снизился после начала конфликта в стране. Тем не менее, как утверждает тот же собеседник агентства, глава Украины якобы открыт к идее проведения выборов в ближайшем будущем, несмотря на сложную внутриполитическую и военную обстановку в стране.
Ранее Life.ru писал, что внимание мировых СМИ привлекло состояние Владимира Зеленского во время интервью французскому телеканалу France 2. Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что украинский лидер выглядел измождённым и говорил противоречиво.
