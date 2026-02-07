Ричмонд
снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Зеленский уверен в победе на выборах, несмотря на падение поддержки

Владимир Зеленский по-прежнему рассчитывает удержаться у власти и верит в свою победу на президентских выборах в случае их проведения. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на украинского чиновника, знакомого с позицией Киева.

Источник: Life.ru

По словам источника, действующий глава государства не сомневается в собственных шансах.

«Зеленский… уверен, что он победит», — приводит агентство слова неназванного украинского чиновника.

При этом Reuters отмечает, что уровень поддержки Зеленского заметно снизился после начала конфликта в стране. Тем не менее, как утверждает тот же собеседник агентства, глава Украины якобы открыт к идее проведения выборов в ближайшем будущем, несмотря на сложную внутриполитическую и военную обстановку в стране.

Ранее Life.ru писал, что внимание мировых СМИ привлекло состояние Владимира Зеленского во время интервью французскому телеканалу France 2. Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что украинский лидер выглядел измождённым и говорил противоречиво.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.