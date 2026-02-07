Россия отвергла предложение США по передаче контроля над Запорожской АЭС

Вашингтон предлагал передать контроль над Запорожской АЭС Соединённым Штатам, а вырабатываемую электроэнергию распределять между Россией и Украиной. Однако Москва на такой вариант не согласилась.
Вместо этого, как утверждает собеседник Reuters, Россия настаивает на сохранении контроля над станцией и предлагает поставлять Украине электроэнергию по льготным тарифам. Киев, в свою очередь, считает подобный подход неприемлемым, что ещё больше осложняет переговорный процесс.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия не обстреливает Запорожскую АЭС и заинтересована в её скорейшем запуске. По его словам, Москва и Киев совместно работают над восстановлением работы станции, поскольку любые удары по объекту опасны для всех сторон.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.