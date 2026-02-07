Россия отвергла предложение США по передаче контроля над Запорожской АЭС

Ранее Дональд Трамп заявил, что Россия не обстреливает Запорожскую АЭС и заинтересована в её скорейшем запуске. По его словам, Москва и Киев совместно работают над восстановлением работы станции, поскольку любые удары по объекту опасны для всех сторон.