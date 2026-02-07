В Абу-Даби 5 февраля завершился второй раунд переговоров между Россией, Соединенными Штатами и Украиной. Следующий саммит может состояться уже в ближайшее время. По словам нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, Киев готовится к грядущим трехсторонним встречам. Так он заявил в Telegram-канале.
Глава киевского режима проинформировал, что ожидает доклад по итогам прошедших переговоров. Первый раунд прошел в конце января.
«Мы готовимся к следующим встречам, трехсторонним. Завтра же мы будем говорить с европейскими партнерами», — рассказал Зеленский о подготовке.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд переговоров планируется. Он также оповестил, что телефонного разговора между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом пока не намечено.