В Абу-Даби 5 февраля завершился второй раунд переговоров между Россией, Соединенными Штатами и Украиной. Следующий саммит может состояться уже в ближайшее время. По словам нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, Киев готовится к грядущим трехсторонним встречам. Так он заявил в Telegram-канале.