Президент Италии «приехал» на открытие Олимпиады на трамвае

В ролике, показанном по телеканалу Rai1, глава государства садится на обычный трамвай, которые в Милане окрашены в желтые цвета, и оказывается среди простых пассажиров — семей с детьми. На борт трамвая также поднимаются олимпийские знаменосцы. Перед тем, как сойти у «Сан-Сиро», Маттарелла подает одной из девочек оброненную игрушку. В конце ролика он прощается с вагоновожатым, которым оказался икона мотоспорта, многократный чемпион мира Валентино Росси, одетый в форменные фуражку и пиджак.