Житель Ровного рассказал, что солдаты ВСУ боялись сдаться в плен у Димитрова

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Украинские солдаты боялись сдаваться в плен, поскольку за ними все время наблюдал дрон ВСУ. Об этом ТАСС рассказал Сергей, один из эвакуировавшихся жителей села Ровное ДНР.
«Наверное, боялись [сдаваться] — их дрон все время висит над ними и командует», — сказал он.
По его словам, группа солдат ВСУ заняла позиции в одном из частных домов. Они рассказывали жителям, что путь до села был для них дорогой в один конец. «Как они только пришли, то говорят: “Мы 16 км пешком шли. И назад [не пойти], и ранят — тоже никто не заберет. В один конец шли”, — отметил мужчина.
Когда российские бойцы начали зачистку населенного пункта, дом, занятый солдатами ВСУ, сгорел. «Одного-то ранили их, они его бросили, сами удрали. И он сгорел в этой хате», — добавил Сергей.