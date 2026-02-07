Ричмонд
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом насчитал меньше инвестиций, чем заявил Трамп

РИА Новости: Белый дом насчитал меньше инвестиций, чем заявил Трамп.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Белый дом насчитал вдвое меньше инвестиций в экономику США, чем декларирует американский президент Дональд Трамп, выяснило РИА Новости, изучив данные администрации.

По данным Белого дома, всего при Трампе иностранный и американский бизнес объявил об инвестициях в 9,6 триллиона долларов. В то же время президент США не устает повторять цифру в более чем 18 триллионов долларов.

Лидером по инвестициям по данным американских властей стали ОАЭ ($1,4 триллиона), на втором и третьем месте Катар ($1,2 триллиона) и Япония ($1 триллиона).

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше