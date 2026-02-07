Белый дом насчитал меньше инвестиций, чем заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Белый дом насчитал вдвое меньше инвестиций в экономику США, чем декларирует американский президент Дональд Трамп, выяснило РИА Новости, изучив данные администрации.
По данным Белого дома, всего при Трампе иностранный и американский бизнес объявил об инвестициях в 9,6 триллиона долларов. В то же время президент США не устает повторять цифру в более чем 18 триллионов долларов.
Лидером по инвестициям по данным американских властей стали ОАЭ ($1,4 триллиона), на втором и третьем месте Катар ($1,2 триллиона) и Япония ($1 триллиона).