Bloomberg: армия США зафиксировала задержки в поставках боеприпасов для Украины

НЬЮ-ЙОРК, 7 февраля. /ТАСС/. Американские оборонные компании Northrop Grumman и Global Military Products задержали поставки предназначенных Киеву артиллерийских боеприпасов. Армия (сухопутные войска) США намерена оштрафовать их, сообщило агентство Bloomberg.
Армейское командование, ответственное за заключение контрактов с подрядчиками, исходит из рекомендаций военного министерства — ноябрьский доклад генерального инспектора Пентагона рекомендовал взимать штрафы на сумму около $1,1 млн с предприятий, задержавших поставки крупнокалиберных снарядов. «Армия намерена привлечь к ответственности подрядчиков и пристально следить за реализацией заключенных контрактов», — цитирует Bloomberg заявление командования сухопутных войск ВС США по контрактам с подрядчиками. Решение о точном размере штрафа и о том, какая его доля придется на каждую компанию, пока не было принято.
Агентство напоминает, что в 2022 году при администрации бывшего американского лидера Джо Байдена были заключены контракты на поставку боеприпасов в рамках Инициативы содействия безопасности Украины. Аппарат генерального инспектора Пентагона проверил выполнение семи контрактов с Northrop Grumman и Global Military Products на сумму $1,9 млрд и выявил нарушения в реализации пяти из них.