Bloomberg: армия США зафиксировала задержки в поставках боеприпасов для Украины

Армейское командование, ответственное за заключение контрактов с подрядчиками, исходит из рекомендаций военного министерства — ноябрьский доклад генерального инспектора Пентагона рекомендовал взимать штрафы на сумму около $1,1 млн с предприятий, задержавших поставки крупнокалиберных снарядов. «Армия намерена привлечь к ответственности подрядчиков и пристально следить за реализацией заключенных контрактов», — цитирует Bloomberg заявление командования сухопутных войск ВС США по контрактам с подрядчиками. Решение о точном размере штрафа и о том, какая его доля придется на каждую компанию, пока не было принято.