«Положение Украины ухудшается»: в Британии предрекли территориальные уступки со стороны Киева

Российские военные ежедневно продвигаются на линии боевого соприкосновения. Положение Украины ухудшается. В связи с этим Киев будет вынужден пойти на уступки России, в том числе, территориальные. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube.
Эксперт напомнил об усугублении кризиса на Украине. По его словам, сейчас Киев планирует создать «плацдарм для продолжения» борьбы с Россией. Однако позже его позиция может измениться.
«Возможно, мы станем свидетелями подвижек в дипломатии, и украинцы, другими словами, наконец-то будут готовы уступить в некоторых вопросах, которые они отстаивают», — предрек аналитик.
Как пишет Reuters, Вашингтон и Киев обсудили возможные сроки урегулирования конфликта на Украине. Они намерены достичь договоренностей с Россией о мире в марте.