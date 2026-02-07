ВОЗ оценила риск мирового распространения вируса Нипах

В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения вирусом Нипах среди медицинских работников. Многие страны Азии, включая Вьетнам, Сингапур и Индонезию, на фоне данных сообщений заявили об усилении мер санэпиднадзора. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире: лекарства и вакцины от него не существует. Нипах может вызывать лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%.