ВОЗ оценила риск мирового распространения вируса Нипах

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск мирового распространения вируса Нипах как низкий, следует из релиза организации.
«Риск мирового распространения болезни (Нипах — ред.) оценивается как низкий», — говорится в документе, опубликованном на сайте ВОЗ.
В документе сообщается, что 3 февраля Бангладеш проинформировал ВОЗ о случае заражения вирусом Нипах у женщины 40−50 лет. Ее госпитализировали 28 января, в тот же день женщина скончалась. Лица, контактировавшие с погибшей, как сообщается, находятся под наблюдением специалистов.
В середине января власти индийского штата Западная Бенгалия сообщили о нескольких случаях заражения вирусом Нипах среди медицинских работников. Многие страны Азии, включая Вьетнам, Сингапур и Индонезию, на фоне данных сообщений заявили об усилении мер санэпиднадзора. Всемирная организация здравоохранения называет вирус Нипах одним из самых опасных в мире: лекарства и вакцины от него не существует. Нипах может вызывать лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75%.