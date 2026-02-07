В ИСКРАН оценили шансы Трампа остаться на новый президентский срок в США

По ее словам, существует теоретическая возможность того, что Трамп захочет как-то удержать свою президентскую власть, но ему необходимо четко понимать, ради каких именно долгосрочных проектов он был бы заинтересован в сохранении политического влияния. На данный момент среди действительно масштабных инициатив ключевым направлением остается украинский кейс.