В ИСКРАН оценили шансы Трампа остаться на новый президентский срок в США

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может попытаться расширить свои властные полномочия, чтобы завершить свои масштабные долгосрочные проекты в политике, заявила в беседе с РИА Новости доктор исторических наук, исполняющая обязанности директора Института США и Канады имени академика Г. А. Арбатова Наталья Цветкова.
По ее словам, существует теоретическая возможность того, что Трамп захочет как-то удержать свою президентскую власть, но ему необходимо четко понимать, ради каких именно долгосрочных проектов он был бы заинтересован в сохранении политического влияния. На данный момент среди действительно масштабных инициатив ключевым направлением остается украинский кейс.
«В условиях реализации масштабных проектов у президента уже возникает стимул к расширительному толкованию собственных полномочий. Теоретически Дональд Трамп может попытаться опереться на исполнительные указы, аргументируя необходимость непрерывности власти интересами национальной безопасности или стратегической стабильности», — сказала РИА Новости Цветкова.
Она добавила, что сохранение влияния Дональда Трампа не обязательно предполагает его прямое пребывание на президентском посту.
«Один из возможных сценариев — сохранение фактических рычагов власти через политических преемников. В таком случае его наследие постепенно институционализируется внутри американской политической системы», — подчеркнула глава ИСКРАН.
Дональд Трампа ранее говорил, что среди республиканцев «хорошая скамья претендентов» на роль его преемника. Среди возможных кандидатов он назвал членов своего кабинета: вице-президента Джей Ди Вэнса, госсекретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и министра внутренней безопасности Кристи Ноэм.
Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать нового кандидата в президенты США от их партии, поскольку Трамп может быть избран только на два президентских срока в соответствии с американской конституцией.