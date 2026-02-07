«Отправят в отставку»: в США жестко ответили на слова Стармера о России

В то же время в Лондоне разгорался скандал из-за назначенного в феврале прошлого года Стармером посла в США Питера Мандельсона. После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование.