«Отправят в отставку»: в США жестко ответили на слова Стармера о России

Профессор Ханке: премьера Британии Стармера отправят в отставку из-за русофобии.

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Премьер-министр Британии Кир Стармер в самое ближайшее время рискует лишиться поста из-за зацикленности на русофобии, которая мешает ему решать внутренние проблемы, заявил профессор Университета Джонса Хопкинса Стив Ханке в социальной сети X.

«Русофоб Кир Стармер обречен. В ближайшие дни его отправят в отставку. Стармеру следовало бы уделять внимание внутренним делам Великобритании (например, Питеру Мандельсону и Джеффри Эпштейну), а не вести войну против России», — написал ученый.

Ранее правительство Кира Стармера обозначило Россию «непосредственной и насущной угрозой», из-за чего Великобритания перешла в режим готовности к войне.

В то же время в Лондоне разгорался скандал из-за назначенного в феврале прошлого года Стармером посла в США Питера Мандельсона. После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование.

Позднее издание Spectator указывало, что участие Стармера в грязных и скандальных делах будет стоить ему поста премьер-министра. Как отмечалось в материале, отставка, вероятно, состоится до майских местных выборов.

