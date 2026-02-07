Число пострадавших от снегопадов в Японии приблизилось к 600

В воскресенье, 8 февраля, когда в стране пройдет голосование на выборах в ключевую нижнюю палату парламента, ожидается усиление снегопадов на побережье Японского моря от северных до западных регионов. Специалисты не исключают, что в результате непогоды в ряде районов могут быть вынесены штормовые предупреждения.