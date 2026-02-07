Число пострадавших от снегопадов в Японии приблизилось к 600

ТОКИО, 7 фев — РИА Новости. Число пострадавших в результате мощных снегопадов в Японии приближается к 600 людям, 45 человек погибли, следует из статистики главного пожарного управления страны, с которой ознакомилось РИА Новости.
Так, в период с 20 января в результате стихии 585 человек получили травмы различной степени тяжести. У 187 из них травмы оцениваются как тяжелые. Погибли 45 человек.
С середины января мощные снегопады обрушивались на северные и западные регионы Японии уже дважды. С пятницы север страны вновь накрыл снежный шторм.
По данным главного метеорологического агентства, циклон, усиливаясь, пройдет от Японского моря через Хоккайдо, в результате чего с 6 по 7 февраля в северных районах Японии ожидаются метели и волны высотой до пяти метров.
В воскресенье, 8 февраля, когда в стране пройдет голосование на выборах в ключевую нижнюю палату парламента, ожидается усиление снегопадов на побережье Японского моря от северных до западных регионов. Специалисты не исключают, что в результате непогоды в ряде районов могут быть вынесены штормовые предупреждения.