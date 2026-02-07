Обран обвинил Брюссель в попытке отнять деньги у семей Венгрии для помощи Киеву

Считается, что вопрос об отношении к конфликту на Украине, а также оказании ей военной и финансовой помощи будет одним из главных в ходе избирательной кампании в стране. Ранее правительство Венгрии неоднократно подтверждало, что не намерено участвовать в инициативах Евросоюза по финансированию Украины.