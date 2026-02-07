Обран обвинил Брюссель в попытке отнять деньги у семей Венгрии для помощи Киеву

БУДАПЕШТ, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в попытке отнять деньги у венгерских семей для отправки на Украину.
«Брюссельские бюрократы протягивают руки, пытаясь отнять деньги у наших семей, чтобы переправить их в Киев. Брюссель называет ересью ставить семью на первое место. Мы называем это здравым смыслом», — написал Орбан в X.
Ранее Орбан объявил о том, что в Венгрии начался сбор подписей под общенациональной петицией протеста против выделения Евросоюзом финансовых средств Украине. Документ, отражающий мнение венгерских граждан, будет направлен в Брюссель. Итоги этой правительственной инициативы будут подведены накануне парламентских выборов в Венгрии, назначенных на 12 апреля.
Возглавляемая Орбаном партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и ее младшие партнеры — христианские демократы — ведут предвыборную борьбу с оппозиционной партией «Тиса». Ее лидером является бывший правительственный чиновник, евродепутат Петер Мадьяр, пользующийся поддержкой руководства ЕС.
Считается, что вопрос об отношении к конфликту на Украине, а также оказании ей военной и финансовой помощи будет одним из главных в ходе избирательной кампании в стране. Ранее правительство Венгрии неоднократно подтверждало, что не намерено участвовать в инициативах Евросоюза по финансированию Украины.