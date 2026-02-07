Швеция передала Украине военную помощь на девять миллиардов долларов

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Швеция с начала специальной военной операции передала Украине военную помощь на 9 миллиардов долларов, в 2026—2027 годах королевство собирается выделить Киеву еще 8 миллиардов на закупки вооружений для Украины, финансирование ее ВПК и другую помощь, заявил в интервью РИА Новости посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
«По официальным данным, общая сумма шведских вложений в Украину с начала СВО по состоянию на конец 2025 года оценивается в 11 миллиардов долларов США (из них только военной помощи на 9 миллиардов долларов)», — сказал глава дипмиссии.
Беляев добавил, что шведские власти уже анонсировали порядка 8 миллиардов долларов в 2026—2027 годах на прямые закупки и совместное производство вооружений и военной техники, международное оказание помощи Украине и софинансирование украинского ВПК.
«Швеция входит в состав восьми действующих коалиций помощи Украине, оказывающих содействие в разминировании, киберзащите, поставках самолетов, систем ПВО, беспилотников, средств РЭБ, РЛС и боеприпасов», — напомнил посол.
По словам главы дипмиссии, в финансовом плане Стокгольм входит в число крупнейших европейских спонсоров киевского режима. Посол добавил, что шведское правительство регулярно направляет средства в международные фонды поддержки Киева, оказывает боевикам ВСУ помощь в подготовке пилотов, операторов дронов, членов экипажей шведской военной техники.
«Что касается вопроса о предоставлении “гарантий безопасности” Украине, то шведское руководство неоднократно заявляло, что Стокгольм готов участвовать в данной инициативе, но лишь после завершения военного конфликта», — добавил посол.
Беляев напомнил, что королевство видит свой вклад в гарантии безопасности, в частности, в патрулировании шведскими самолетами украинского воздушного пространства, разминировании акватории Черного моря и помощи в обучении ВСУ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.