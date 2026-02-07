Трамп заявил об успешных переговорах с Ираном

«Проходит много хороших переговоров. Я думаю, у нас хорошие результаты сегодня с Ираном. Мы снова встретимся в начале следующей недели», — сказал Трамп журналистам.
ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Ираном прошли хорошо, они продолжатся на следующей неделе.
«Проходит много хороших переговоров. Я думаю, у нас хорошие результаты сегодня с Ираном. Мы снова встретимся в начале следующей недели», — сказал Трамп журналистам.
Американский лидер утверждает, что Тегеран хочет заключить сделку.