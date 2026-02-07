Ричмонд
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран в большей степени готов к заключению соглашения с США, заявил Трамп

Трамп: Иран сейчас в большей степени готов к заключению соглашения с США.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Иран в настоящее время в большей степени готов к заключению соглашения с США, считает американский президент Дональд Трамп.

«Они готовы к действиям значительно больше, чем полтора года назад или даже год назад», — заявил он журналистам, комментируя перспективы заключения соглашения Вашингтона и Тегерана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше