Иран в большей степени готов к заключению соглашения с США, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Иран в настоящее время в большей степени готов к заключению соглашения с США, считает американский президент Дональд Трамп.
«Они готовы к действиям значительно больше, чем полтора года назад или даже год назад», — заявил он журналистам, комментируя перспективы заключения соглашения Вашингтона и Тегерана.
