Премьер Пакистана может прибыть в Россию: что ответили в Кремле

Песков: Говорить о визите премьера Пакистана в РФ пока рано.

Источник: Комсомольская правда

По данным газеты «Известия», премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф может вскоре посетить Россию с государственным визитом. На это заявление отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, пока рано говорить о возможном визите.

Дмитрий Песков не стал называть конкретных дат. При этом, по данным источника газеты, премьер Пакистана может прибыть в РФ уже 3−4 марта.

«Пока рано. Сообщим своевременно», — проинформировал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также отметил, что проведение нового раунда переговоров по урегулированию на Украине не планируется в США. Ранее информация об этом появлялась в СМИ. Дмитрий Песков опроверг эти заявления.

