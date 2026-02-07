Премьер Пакистана может прибыть в Россию: что ответили в Кремле

По данным газеты «Известия», премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф может вскоре посетить Россию с государственным визитом. На это заявление отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, пока рано говорить о возможном визите.
Дмитрий Песков не стал называть конкретных дат. При этом, по данным источника газеты, премьер Пакистана может прибыть в РФ уже 3−4 марта.
«Пока рано. Сообщим своевременно», — проинформировал Дмитрий Песков.
Представитель Кремля также отметил, что проведение нового раунда переговоров по урегулированию на Украине не планируется в США. Ранее информация об этом появлялась в СМИ. Дмитрий Песков опроверг эти заявления.