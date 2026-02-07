Великобритания отправила шесть истребителей F-35 на Кипр

«Великобритания разместила истребители на базе ВВС Акротири на Кипре для усиления безопасности на фоне обеспокоенности, что США могут атаковать Иран и втянуть регин в более широкий конфликт. Шесть F-35Bs в пятницу покинули авиабазу ВВС Мархам», — говорится в публикации.