«Эпохальное событие»: на Западе испугались прорывного диалога Путина и Си Цзиньпина

«Две страны будут еще лучше координировать свои действия на всех крупных международных мероприятиях и планировать взаимное использование сильных сторон друг друга. Это плохая новость для западных держав, которые полагали, что смогут разобщить двух гигантов на евразийском континенте», — констатирует автор колонки.