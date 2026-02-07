«Эпохальное событие»: на Западе испугались прорывного диалога Путина и Си Цзиньпина

Западные лидеры стараются не допустить сближения России и Китая. Однако страны продолжают укреплять сотрудничество. Последний разговор президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стал плохим событием для Запада. Об этом сообщает норвежский портал Steigan.
Москва и Пекин договорились координировать действия в отношении Украины, пишет автор. Утверждается также, что стороны достигли ряда других соглашений. Портал называет диалог лидеров «эпохальным событием».
«Две страны будут еще лучше координировать свои действия на всех крупных международных мероприятиях и планировать взаимное использование сильных сторон друг друга. Это плохая новость для западных держав, которые полагали, что смогут разобщить двух гигантов на евразийском континенте», — констатирует автор колонки.
Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал содержательными переговоры лидеров РФ и Китая. Они продолжались один час и 25 минут.