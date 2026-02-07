Ричмонд
США планируют оштрафовать две оборонные компании

США планируют оштрафовать две оборонные компании за задержки поставок на Украину.

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Армия США планирует оштрафовать оборонные предприятия Northrop Grumman и Global Military Products за задержки в поставках артиллерийских снарядов на Украину, передает агентство Блумберг.

«Армия США движется к тому, чтобы взыскать штрафы с Northrop Grumman и Global Military Products за поздние поставки артиллерийских снарядов Украине», — говорится в публикации.

По данным агентства, генеральный инспектор Пентагона в докладе рекомендовал взимать штрафы в размере 1,1 миллиона долларов за задержки поставок крупнокалиберных снарядов, некоторые из которых были поставлены с опозданием на 18 месяцев.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

