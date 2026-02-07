Трамп заявил о хороших переговорах с Ираном и анонсировал новый раунд

«Проходит много хороших переговоров. Я думаю, у нас хорошие результаты сегодня с Ираном. Мы собираемся снова встретиться в начале следующей недели. Они хотят заключить сделку», — заявил президент США, общаясь с журналистами на борту своего самолёта во время перелёта во Флориду.