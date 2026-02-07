Ричмонд
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о хороших переговорах с Ираном и анонсировал новый раунд

Диалог между Вашингтоном и Тегераном, похоже, выходит на новый этап. Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий раунд переговоров с Ираном запланирован уже на начало будущей недели.

Источник: Life.ru

Американский лидер подчеркнул, что контакты между сторонами развиваются позитивно и приносят ощутимые результаты. Трамп отметил, что переговорный процесс продвигается в конструктивном ключе и даёт основания для осторожного оптимизма.

«Проходит много хороших переговоров. Я думаю, у нас хорошие результаты сегодня с Ираном. Мы собираемся снова встретиться в начале следующей недели. Они хотят заключить сделку», — заявил президент США, общаясь с журналистами на борту своего самолёта во время перелёта во Флориду.

Ранее Life.ru писал, что переговоры между США и Ираном прошли в напряжённой атмосфере в столице Омана Маскате. Посредником на встрече выступил глава оманского МИД Бадр аль-Бусаиди, который заявил, что диалог помог прояснить позиции обеих сторон. Он указал, что и в Тегеране, и в Вашингтоне не исключают продолжения контактов и внимательно изучают итоги переговоров.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше