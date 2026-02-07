Трамп заявил о хороших переговорах с Ираном и анонсировал новый раунд

Американский лидер подчеркнул, что контакты между сторонами развиваются позитивно и приносят ощутимые результаты. Трамп отметил, что переговорный процесс продвигается в конструктивном ключе и даёт основания для осторожного оптимизма.
«Проходит много хороших переговоров. Я думаю, у нас хорошие результаты сегодня с Ираном. Мы собираемся снова встретиться в начале следующей недели. Они хотят заключить сделку», — заявил президент США, общаясь с журналистами на борту своего самолёта во время перелёта во Флориду.
Ранее Life.ru писал, что переговоры между США и Ираном прошли в напряжённой атмосфере в столице Омана Маскате. Посредником на встрече выступил глава оманского МИД Бадр аль-Бусаиди, который заявил, что диалог помог прояснить позиции обеих сторон. Он указал, что и в Тегеране, и в Вашингтоне не исключают продолжения контактов и внимательно изучают итоги переговоров.
