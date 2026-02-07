Трамп осудил появившееся на его странице расистское видео с Обамой

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в субботу осудил видео с изображением обезьян, головы которых заменены на лица бывшего американского лидера Барака Обамы и его супруги Мишель.
«Конечно, да», — ответил Трамп на вопрос журналистов, осуждает ли он расистские части видео.
Ранее на странице Трампа в соцсети Truth Social было опубликовано видео с изображением обезьян, головы которых заменены на лица Барака и Мишель Обамы. Публикация была доступна в аккаунте американского лидера в Truth Social в течение 12 часов, после чего удалена. В Белом доме объяснили, что пост выложил по ошибке сотрудник администрации.