Посольство России получает обращения от аргентинцев по вакцине от рака

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев — РИА Новости. Посольство России регулярно получает обращения от аргентинцев по вакцине от рака и открыто к сотрудничеству в этой сфере, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
«Регулярно получаем письма от простых аргентинцев, задающих вопрос о российских разработках в этой сфере», — сказал он.
Феоктистов добавил, что от государственных органов Аргентины соответствующего обращения пока не поступало.
«Если и когда это случится, начнём проработку с профильными российскими учреждениями. Мы открыты к сотрудничеству», — указал Феоктистов.
Разработка вакцины от рака идет по плану, выпущены первые валидационные серии на заводе, построенном для ее производства, рассказал ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее Мурашко сообщил, что Минздрав выдал разрешение на использование в клинической практике мРНК-вакцины для терапии меланомы «НЕООНКОВАК». Она разработана совместно НИЦЭМ имени Гамалеи и НМИЦ онкологии имени Блохина, ее производитель — НМИЦ радиологии.