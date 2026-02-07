Посольство России получает обращения от аргентинцев по вакцине от рака

БУЭНОС-АЙРЕС, 7 фев — РИА Новости. Посольство России регулярно получает обращения от аргентинцев по вакцине от рака и открыто к сотрудничеству в этой сфере, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.