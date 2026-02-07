Египет вернул из Нидерландов древний бюст фараона Тутмоса III

КАИР, 7 фев — РИА Новости. Египет получил от Нидерландов украденный ранее бюст времен правления фараона Тутмоса III (XV век до н. э.), сообщило египетское министерство туризма и древностей.
«Египетское посольство в Нидерландах получило голову статуи из гранодиорита, вывезенную из страны незаконным путем», — говорится в заявлении министерства.
Согласно заявлению, артефакт был обнаружен на выставке в нидерландском городе Маастрихт в 2022 году, после чего его конфисковали.
«Артефакт, по всей видимости, относится к эпохе Нового царства, а именно ко времени правления фараона Тутмоса III», — отмечается в заявлении.
Ранее министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи сообщил РИА Новости, что Египет за последние 10−12 лет вернул 30 тысяч артефактов, которые прежде были вывезены из страны незаконным путем.
В 2022 году экс-министр древностей Египта и известный археолог Захи Хавасс запустил петицию с требованием к Британскому музею и Лувру вернуть в страну, соответственно, Розеттский камень и Дендерский зодиак, однако реакции пока не последовало.