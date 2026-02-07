Ричмонд
слабый снег
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Такаити примет участие в митинге «За возврат юга Курил» накануне выборов

Глава правительства Японии лично посетит мероприятие впервые с 2024 года.

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити планирует лично принять участие в традиционном «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий», как в Токио называют южную часть российских Курильских островов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили организаторы.

В соответствии с принятым в 1981 году правительством Японии решением «Общенациональные митинги за возвращение северных территорий» ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом русско-японском договоре.

В таких собраниях традиционно принимают участие глава правительства, министры, депутаты обеих палат парламента от правящей и оппозиционных партий, а также бывшие жители южной части Курил. Ультраправые группы используют это как повод для антироссийских выступлений на улицах городов и перед представительствами РФ, которые полиция берет под усиленную охрану.

Глава японского правительства лично примет участие в мероприятии впервые с 2024 года. В 2025 году ее предшественник на посту премьера Сигэру Исиба в этот день отправился в США для встречи с новым американским президентом Дональдом Трампом и направил видеообращение к участникам митинга. Некоторые японские наблюдатели предполагали, что Такаити может пропустить мероприятие, тем более учитывая предстоящие 8 февраля выборы в ключевую нижнюю палату парламента, перед которыми политики активно выступают с агитационными речами.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Москва не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам России.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше