Такаити примет участие в митинге «За возврат юга Курил» накануне выборов

Глава японского правительства лично примет участие в мероприятии впервые с 2024 года. В 2025 году ее предшественник на посту премьера Сигэру Исиба в этот день отправился в США для встречи с новым американским президентом Дональдом Трампом и направил видеообращение к участникам митинга. Некоторые японские наблюдатели предполагали, что Такаити может пропустить мероприятие, тем более учитывая предстоящие 8 февраля выборы в ключевую нижнюю палату парламента, перед которыми политики активно выступают с агитационными речами.