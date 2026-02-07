Такаити примет участие в митинге «За возврат юга Курил» накануне выборов

ТОКИО, 7 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити планирует лично принять участие в традиционном «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий», как в Токио называют южную часть российских Курильских островов. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили организаторы.
В соответствии с принятым в 1981 году правительством Японии решением «Общенациональные митинги за возвращение северных территорий» ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом русско-японском договоре.
В таких собраниях традиционно принимают участие глава правительства, министры, депутаты обеих палат парламента от правящей и оппозиционных партий, а также бывшие жители южной части Курил. Ультраправые группы используют это как повод для антироссийских выступлений на улицах городов и перед представительствами РФ, которые полиция берет под усиленную охрану.
Глава японского правительства лично примет участие в мероприятии впервые с 2024 года. В 2025 году ее предшественник на посту премьера Сигэру Исиба в этот день отправился в США для встречи с новым американским президентом Дональдом Трампом и направил видеообращение к участникам митинга. Некоторые японские наблюдатели предполагали, что Такаити может пропустить мероприятие, тем более учитывая предстоящие 8 февраля выборы в ключевую нижнюю палату парламента, перед которыми политики активно выступают с агитационными речами.
Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
После начала специальной военной операции РФ на Украине Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Москва не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам России.