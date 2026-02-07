МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Западные политики поддерживают Владимира Зеленского, потому что зарабатывают на конфликте с Россией, и он пробудет у власти пока его не убьют или не отправят в изгнание, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала.
«Конфликт на Украине возник не из-за территорий, не из-за того, какую часть Украины сможет контролировать Россия, а ради того, чтобы НАТО держалась подальше от границ России. Запад собирался использовать Украину как марионетку. Этот план провалился, и с каждым днем катастрофа на Украине усугубляется в связи с поражениями», — отметил он.
Однако, невзирая на то, что Зеленский привел Украину к краху, западным странам, по словам Джонсона, по-прежнему выгодно его поддерживать.
«Пока Зеленский находится у власти и находится в заложниках у криминальных элементов, Запад поддерживает его. Потому что на этом конфликте можно заработать так много денег, независимо от стоимости человеческой жизни на Украине. Зеленский будет там до тех пор, пока его либо не убьют, либо не выгонят в изгнание. Но русские победят украинцев», — подчеркнул аналитик.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.