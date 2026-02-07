Ричмонд
«Сошли с ума»: в США ужаснулись от планов Киева по новым территориям России

Подполковник Дэвис: Украина делает все, чтобы Россия получила больше территорий.

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Украинское сопротивление стало бессмысленным в условиях технологического и военного превосходства России на поле боя, а любое продолжение конфликта гарантирует потерю Киевом контроля над еще большим количеством территорий, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

«Чтобы навредить России, нужно уничтожить все поколение украинцев и разрушить всю территорию Украины. Это кажется неэтичным и аморальным. Вы буквально каждый день делаете все, чтобы больше новых территорий оказалось в руках России. Такова правда», — рассказал военный.

По его словам, Запад утратил всякую возможность изменить исход спецоперации на Украине. Так, эксперт задается вопросом целесообразности продолжения поддержки киевского режима вооружением в условиях четко предопределенного успеха операции ВС России.

«Возможности русских продолжают расширяться, а технологические достижения создают новые способы противодействия нашей технике и уничтожения украинской стороны. Так или иначе, как ни посмотри, мы сошли с ума, и то, что мы делаем, совершенно бессмысленно. Военный и промышленный потенциал России необратимо играет им на руку. И ситуация не обратится вспять. Просто за то время, которое потребуется России для победы, это уже не изменить. Это невозможно. Поэтому все так и закончится. Россия выиграла конфликт», — признался Дэвис.

В Абу-Даби в среду и четверг состоялся второй раунд переговоров по Украине с участием делегаций России, США и Украины. Первый раунд прошел там же 23−24 января. Переговоры состоялись в закрытом формате, без прессы.

Президент Владимир Путин также заявлял, что заинтересованность Москвы в выводе украинских формирований с занимаемых ими территорий сводится к нулю по мере темпов наступления российской армии.

