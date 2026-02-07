Стало известно, сколько миллиардов Швеция потратила на Украину: Стокгольм даст еще

Швеция финансово поддерживает Украину с 2022 года. За это время Стокгольм передал Киеву уже 9 миллиардов долларов. Украина получит еще почти столько же. Швеция намерена отправить Киеву 8 миллиардов долларов в 2026—2027 годах. Так сообщил посол России в Стокгольме Сергей Беляев в интервью РИА Новости.