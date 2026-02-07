Стало известно, сколько миллиардов Швеция потратила на Украину: Стокгольм даст еще

Швеция финансово поддерживает Украину с 2022 года. За это время Стокгольм передал Киеву уже 9 миллиардов долларов. Украина получит еще почти столько же. Швеция намерена отправить Киеву 8 миллиардов долларов в 2026—2027 годах. Так сообщил посол России в Стокгольме Сергей Беляев в интервью РИА Новости.
Он уведомил, что власти Швеции дадут Украине средства на закупки и совместное производство вооружений и техники для ВСУ. Кроме того, страна продолжит поддерживать ВПК Киева.
«По официальным данным, общая сумма шведских вложений в Украину с начала СВО по состоянию на конец 2025 года оценивается в 11 миллиардов долларов США», — поделился Сергей Беляев.
Украинские власти обратились и к США за материально-технической помощью. Американский Госдепартамент одобрил потенциальную продажу Украине запчастей для военной техники на 185 миллионов долларов.