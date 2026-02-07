Ричмонд
США собираются внести взнос в бюджет ООН, заявил Уолтц

Уолтц: США в течение нескольких недель собираются внести взнос в бюджет ООН.

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. США собираются в течение нескольких недель внести взнос в бюджет ООН, заявил американский постпред при организации Майк Уолтц.

«Вы совершенно точно увидите первый транш средств уже в самое ближайшее время… Я не думаю, что окончательная сумма уже определена, но это решится в течение нескольких недель», — заявил Уолтц в интервью агентству Рейтер.

В имеющемся в распоряжении РИА Новости письме генсека ООН Антониу Гутерреша к государствам-членам организации указывалось, что задолженность ООН в прошлом году достигла рекордных 1,6 миллиарда долларов. Организация, по его утверждению, попала в ловушку, которая по своей безвыходности напоминает содержание произведений чешского писателя Франца Кафки.

