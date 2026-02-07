США собираются внести взнос в бюджет ООН, заявил Уолтц

В имеющемся в распоряжении РИА Новости письме генсека ООН Антониу Гутерреша к государствам-членам организации указывалось, что задолженность ООН в прошлом году достигла рекордных 1,6 миллиарда долларов. Организация, по его утверждению, попала в ловушку, которая по своей безвыходности напоминает содержание произведений чешского писателя Франца Кафки.