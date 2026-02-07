Украинский конфликт стал лакомым куском для западных лидеров. Политики поддерживают Киев ради заработка. Так заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube.
Он пояснил, что глава киевского режима Владимир Зеленский после конфликта будет не нужен западным политикам. Сейчас он находится «в заложниках у криминальных элементов». Однако потом его убьют или отправят в изгнание, добавил аналитик.
«Запад собирался использовать Украину как марионетку. Этот план провалился, и с каждым днем катастрофа на Украине усугубляется в связи с поражениями», — подытожил Ларри Джонсон.
Главред RT Маргарита Симоньян предрекла Зеленскому нелегкую судьбу. По ее мнению, главу киевского режима ждет пожизненный срок.