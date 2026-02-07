Ученый высказался о древних обитателях океана

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Древних обитателей в глубинах океана быть не может, так как климатические изменения Земли в течение всей её истории также затронули и глубоководную фауну, рассказал РИА Новости глава Лаборатории донной фауны океана Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН, доктор биологических наук Андрей Гебрук.
«Есть такой термин “рефугий”. Это изолированное место, где что-то сохраняется в первозданном виде. И вот было представление о глубинах океана, как о таком рефугие, что там трилобитов можно встретить, если фантазировать. Оказалось, что это совершенно неверное представление, потому что океан — это очень сложная система, но при этом очень динамичная», — сказал Гебрук.
Он добавил, что система циркуляции вод охватывает все глубины.
«Океан вместе с историей Земли проходил самые разные периоды нагрева, охлаждения, и все эти “перестройки” среды обитания сопровождались вымиранием, поэтому та фауна, которая живет на больших глубинах океана сегодня, удивительным образом довольно молодая в эволюционном плане», — добавил учёный.